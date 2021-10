Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 41-Jährige nach Handel mit Betäubungsmitteln in Haft

Sonneberg (ots)

In der vergangenen Nacht ergaben sich in Zusammenarbeit mit der Polizei aus Bayern Hinweise auf eine 41-Jährige aus Sonneberg, welche den Ermittlungen zufolge in den Verkauf von Betäubungsmitteln involviert war. Kurz nach 03 Uhr nachts wurde nach Beantragung aller erforderlichen Beschlüsse die Wohnung der Tatverdächtigen unter Zuhilfenahme von Rauschgiftspürhunden durchsucht. Im Ergebnis fanden die Polizeibeamten neben mehreren Gegenständen, welche Diebstählen zugeordnet werden konnten, auch Betäubungsmittel in -bisherigen Erkenntnissen zufolge- nicht geringen Mengen. Gegen die 41-jährige (deutsch), hinreichend Polizeibekannte, wurde am heutigen Mittag am Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Die Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell