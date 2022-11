Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg-Elbersdorf: "Erdrakete" im Wert von 4.000,- Euro gestohlen

Homberg (ots)

Spangenberg-Elbersdorf

Diebstahl von "Erdrakete" Tatzeit: 16.11.2022, 21:30 Uhr bis 17.11.2022, 06:10 Uhr Eine "Erdrakete" im Wert von 4.000,- Euro stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag von der Ladefläche eines Lkw am Dorfplatz. Die Täter begaben sich zu dem abgestellten Lkw und stahlen die Erdrakete von der Ladefläche. Bei der Erdrakete handelt es sich um ein pneumatisches Spezialwerkzeug zum Verlegen von Kabeln bei Tiefbauarbeiten. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell