Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unfallflucht

1.500 Euro Schaden

Heiden (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitagnachmittag, zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr, einen geparkten grauen Skoda Kamiq und richtete dabei einen Schaden am Fahrzeugheck in Höhe von etwa 1.500 Euro an. Als mögliche Unfallstellen kommen eine Parkfläche an der Hospitalstraße kurz vor der Parkstraße und eine Parkbucht im Bereich "Alter Kirchplatz" neben einer Apotheke in Betracht. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell