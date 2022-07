Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch in Schuppen

Ahaus-Alstätte (ots)

In der Nacht zum Samstag versuchten drei bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Schuppen an der Buurser Straße in Ahaus-Alstätte einzudringen. Hebelspuren an der Schuppentür und Wischspuren am Garagentor zeugten von dem Vorhaben der Täter. Ein Jäger "auf der Pirsch" hatte gegen 00.10 Uhr vermutlich einen der Täter gesehen, der aus der Richtung des Hauses kam und beim Anblick des Jägers flüchtete. Dabei soll es sich um einen jungen Mann handeln, der mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet war.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

