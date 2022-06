Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Bußgeld

Rheinmünster (ots)

Da eine 51 Jahre alte Frau am frühen Sonntagabend am Flughafen in Rheinmünster den Sicherheitsbereich der Abflughalle verließ und verbotener Weise eigenständig das Vorfeld betrat, hat sie sich nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingehandelt. Sie wurde kurz darauf durch Sicherheitspersonal angehalten und an die Beamten des örtlichen Polizeipostens überstellt. Ein Familienangehöriger musste letztlich eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro aufbringen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell