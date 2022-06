Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Hinweise nach Einbruch erbeten

Baden-Baden (ots)

Mehrere bislang unbekannte Personen sind in der Nacht auf Montag durch ein eingeschlagenes Fenster in einen Bowlingcenter in der der Straße "Im Rollfeld" eingestiegen. Nach bisherigen Feststellungen gelang es den Eindringlingen aus der Sportstätte Münzgeld zu erbeuten und kurz nach 2 Uhr über eine Wiesenfläche zu flüchten. Der angerichtete Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0 bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

