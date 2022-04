Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unfall bei Bauarbeiten am Hauptbahnhof

Kleinbagger stürzt ins Gleis

München (ots)

Am Donnerstagabend (28. April) kam es auf einer Baustelle am Münchner Hauptbahnhof zu einem Arbeitsunfall. Ein Kleinbagger stürzte bei Baggerarbeiten vornüber ins Gleisbett. Der Maschinist des Baufahrzeuges wurde dabei verletzt. Die integrierte Leitstelle informierte die Bundespolizei gegen 21:30 Uhr darüber, dass am Gleis 22 des Münchner Hauptbahnhofes ein Kleinbagger ins Gleis gekippt ist. Erste Ermittlungen vor Ort sowie die Auswertung der Videoaufzeichnung vom Bahnsteig ergaben, dass der 38-jährige bulgarische Maschinist dabei war ein Loch auszuheben. Als er den mit Steinen und Sand beladenen Tieflöffel seines Baggers über das Gleis schwenkte, kippte das Gerät nach vorn über und stürzte ins Gleisbett. Der Maschinist konnte mit Hilfe seiner zwei Kollegen das Führerhaus verlassen und klagte anschließend über Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Ein Notarzt übernahm vor Ort die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde er in eine Münchner Klinik verbracht. Da das Gleis aufgrund der Bauarbeiten derzeit gesperrt ist, kam es zu keinen Auswirkungen auf den Bahnbetrieb.

Nach derzeitigem Stand kann der Bagger nach der Bergung wieder Instand gesetzt werden.

