Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradunfall, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Die Ursache des Unfalls eines 82-jährigen Fahrradfahrers, der am Sonntag aus dem Kreisverkehr bei der Schwarzwaldstraße in die Otto-Hahn-Straße abbiegen wollte und dabei zu Fall kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Senior wurde gegen 8:15 Uhr aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da eine Fremdbeteiligung am Unfall nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg um Zeugenhinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 0781 21-4200 .

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell