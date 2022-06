POL-OG: Offenburg - Fahrer eines schwarzen VW Golf GTI nach Unfallflucht gesucht

Lahr (ots) - Die Ursache des Unfalls eines 82-jährigen Fahrradfahrers, der am Sonntag aus dem Kreisverkehr bei der Schwarzwaldstraße in die Otto-Hahn-Straße abbiegen wollte und dabei zu Fall kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Senior wurde gegen 8:15 Uhr aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da eine Fremdbeteiligung am Unfall nicht ausgeschlossen werden kann, ...

