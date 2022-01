Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Kein Schaden durch Schornsteinbrand

Herzlake (ots)

Am Dienstag meldete ein Anwohner gegen 9.50 Uhr einen Brand im Schornstein des Nachbarn an der Lindenstraße in Herzlake. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer erloschen. Niemand wurde verletzt, auch ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell