Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Einbruchsdiebstahl auf einem stillliegenden Fahrgastschiff in Kassel

Kassel (ots)

Zwischen dem 30.12.2022 und dem 08.01.2023 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl auf einem stillliegenden Fahrgastschiff in Kassel. Hierbei gelangten der oder die unbekannten Täter in das Schiffsinnere, indem sie eine Scheibe einer Eingangstür ausbauten. Anschließend durchsuchten sie den Thekenbereich und entwendeten neben Bargeld auch Zigaretten und alkoholische Getränke. Der Gesamtschaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die WSPO Kassel unter 0561-2076944 entgegen.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell