POL-HBPP: Gewässerverunreinigung im Hafenbecken 1 in Gernsheim

Gernsheim/Rhein (ots)

Durch aufmerksame Gernsheimer Bürger wurde eine Gewässerverunreinigung im Hafenbecken 1 in Gernsheim, in Höhe dem Kohleweg gemeldet, nachdem ein Geruch nach Heizöl/Diesel wahrzunehmen war. Die Streife der Wasserschutzpolizeistation Gernsheim konnte diese Feststellung in der südöstlichen Ecke des Hafenbeckens bestätigen. Ölhaltige Schlieren zogen sich bis zu den Sportbootliegeplätzen. Die dort liegenden Sportboote konnten durch weitere Ermittlungen als Ursache ausgeschlossen werden. Die Aufklärung durch den Polizeihubschrauber konnte aufgrund von Nebel nicht erfolgen. Eine Beseitigung des Öls war aufgrund der Geringfügigkeit und in Verbindung mit Treibeis im Hafen nicht möglich.

Insbesondere die Wasserschutzpolizei Gernsheim nimmt gerne sachdienliche Hinweise, zwecks Aufklärung des Umweltdeliktes, entgegen.

