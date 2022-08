POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unbekannte entwenden Lämmer - Polizei ermittelt; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) - Am Freitag wurden aus einem geparkten Ford Fiesta im Bereich Schwetzingerstadt mehrere Gegenstände entwendet. Dieser war zwischen 20.00 Uhr und 00.30 Uhr in der Tattersallstraße geparkt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich mittels unbekannten Werkzeug Zugang in das Innere des PKW und entwendeten hier einen Rucksack mit persönlichen ...

mehr