POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere übergreifende Feuer am Wochenende - Polizei-und Feuerwehr im Einsatz

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Laufe des Samstags rückten Polizei und Feuerwehr gleich zwei Mal aus, nachdem selbstangelegte Feuerstellen sich unkontrolliert ausbreiteten.

Zunächst verständigte gegen 13:00 Uhr ein 35-Jähriger die Polizei, nachdem eine Feuerstelle in der Uferstraße auf mehrere aufeinandergestapelte Holzstämme übergriff. Bedingt durch die anhaltende Trockenheit griff das Feuer anschließend auf das Gestrüpp einer naheliegenden Böschung über. Bis zum Eintreffen der 13 eingesetzten Feuerwehrleute versuchte der 35-Jährige den Brand selbst mit einer Schaufel zu löschen. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Bis der Brand vollständig gelöscht werden konnte, waren ca. 50qm der Grünfläche abgebrannt. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Gegen 15:00 Uhr setzte dann wiederum ein 80 Jahre alter Mann den Notruf ab, nachdem er auf seinem Grundstück im Bereich "Zum Feldacker" mehrere Eimer Baumschnitt verbrannte und sich in der Folge das kniehohe trockene Gras entzündete. Witterungsbedingt griffen die Flammen schlagartig auf einen in der Nähe befindlichen Holzstapel (ca. 20 Ster ) über, welcher daraufhin fast vollständig in Flammen aufging. Das Polizeirevier Eberbach war ebenso vor Ort wie das THW und rund 41 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Eberbach und Pleutersbach. Trotz den sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten die Rettungskräfte ein Übergreifen auf das unmittelbar danebenliegende Gartengrundstück nicht ganz verhindern. Neben Zaunelementen wurde auch ein Kirschbaum beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

