Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Hinweise zu versuchtem Diebstahl erbeten

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.01.2023) kam es in der Lübecker Innenstadt zu einem kuriosen Fall eines versuchten Fahrraddiebstahls. Ein unbekannter Täter hatte offenbar vor der Petrikirche einen Fahrradabstellbügel aus dem Boden gerissen, um versteckt zwei daran befindliche Fahrräder zu ergaunern. Die Räder konnten zwar nicht erlangt werden, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Zeugenangaben ereignete sich die Tat zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr. Während um 16:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen war, entdeckte der 37-jährige Zeuge gegen viertelnachsieben des Abends im Innenhof der Petrikirche den Fahrradbügel. Daran befand sich ein hochwertiges graues E-Bike. Etwas daneben ein älteres Damenrad. Beide Räder wiesen erhebliche Beschädigungen auf, die im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass im besagten Zeitraum ein oder sogar mehrere unbekannte Täter die an dem Bügel angeschlossenen Fahrräder erlangen wollten. Hierzu hoben sie den Bügel vor der Kirche samt Fundament aus dem Erdreich und schleppten ihn in den Hinterhof. Während das Damenrad von dem Metallgestänge gelöst werden konnte, gelang dies mit dem E-Bike nicht.

Vermutlich machten sich der oder die Diebe in der Folge an dem Akku des Pedelecs zu schaffen. Aber auch dieser war nicht zu ergattern. Warum die Räder am Ende zurückgelassen wurden, konnte bislang nicht ermittelt werden. Noch am Einsatzort konnten die beiden Fahrradbesitzer ausfindig gemacht und ihnen die Räder ausgehändigt werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Ermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Lübeck unter der Rufnummer 0451-1316145 oder per Mail unter ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell