POL-OH: Rollerdiebstahl

Künzell. Unbekannte stahlen am frühen Mittwochmorgen (02.02.), gegen 6 Uhr, in der Grezzbachstraße einen weiß-blauen Roller der Marke Peugeot (Modell: Speedfight 3). Das Zweirad im Wert von circa 100 Euro stand auf dem Gelände einer Autowerkstatt. Die Täter überwanden das Lenkradschloss des Rollers und schoben ihn danach in den nahegelegenen Grezzbachpark. Dort demontierten sie verschiedene Teile der Verkleidung und flüchteten im Anschluss mitsamt dem Roller. Ein Zeuge beschreibt die beiden Täter folgendermaßen: Sie waren männlich und zwischen 15 und 18 Jahren alt. Zur Tatzeit trugen die Täter teilweise weiße Bekleidung sowie eine Kopfbedeckung (Kapuze oder Mütze). Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

