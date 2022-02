Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update zu: Geldautomat gesprengt - Polizei fahndet und bittet um Hinweise

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Osthessen

Update zu: Geldautomat gesprengt - Polizei fahndet und bittet um Hinweise

Bebra. Nach der Sprengung eines Geldautomaten auf dem Gelände eines Getränkemarktes im Wiesenweg am frühen Mittwochmorgen (02.02.), gegen 2 Uhr, hat die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurden am heutigen Morgen, gemeinsam mit Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes, aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Hierbei konnte ein noch nicht detonierter Sprengsatz an dem Geldautomaten aufgefunden und durch die Sprengstoffexperten gesichert werden. Dieser wurde kurz darauf an einer geeigneten Örtlichkeit kontrolliert gesprengt.

Am Gebäude, in dem sich der Geldautomat befand sowie der Fassade eines nahe gelegenen Geschäftsgebäudes entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich beläuft. Zurzeit ist davon auszugehen, dass die Täter zudem einen hohen fünfstelligen Geldbetrag aus dem Automaten entwendeten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Täter anschließend mit einem schwarzen Audi RS5. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Fahrzeug und den Insassen. Vor diesem Hintergrund waren auch Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wer hat in den Morgenstunden ab 1 Uhr oder auch in den Tagen zuvor, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bebra beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Georg Ungefuk,

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Pressesprecher, 069/1367-2253

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell