Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 66-jährige E-Bikerin bei Unfall verletzt ++ 27-Jährige Frau bei Kollision verletzt ++ Arbeitsgeräte aus Scheune gestohlen ++ Zaun der Rotenburger Tafel beschädigt ++

Rotenburg (ots)

66-jährige E-Bikerin bei Unfall verletzt

Tarmstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wilstedter Straße/Richtweg ist eine 66-jährige E-Bikerin am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Eine 73-jährige Autofahrerin hatte dort gegen 16 Uhr mit ihrem VW Caddy abbiegen wollen und die entgegenkommende Frau auf ihrem Elektrofahrrad vermutlich übersehen. Die 66-Jährige kam zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreitausend Euro.

27-Jährige Frau bei Kollision verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Scheeßeler Straße/Zum Hochkamp ist am Donnerstagmittag eine 27-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte gegen 13.15 Uhr mit seinem VW Golf von der Straße Zum Hochkamp nach links in die Scheeßeler Straße einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von links kommenden Audi der 27-Jährigen. Die Frau zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

Arbeitsgeräte aus Scheune gestohlen

Wehnsen. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine unverschlossene Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Wehnser Durchgangsstraße eingedrungen. Dort knackten sie das Vorhängeschloss eines Lagers und nahmen daraus zwei Motorsägen, zwei Freischneider und einen Hochentaster mit.

Zaun der Rotenburger Tafel beschädigt

Rotenburg. Am Mittwochabend haben Unbekannte den Holzzaun am Grundstück der Rotenburger Tafel an der Rathausgasse beschädigt. Der Vorfall dürfte sich zwischen 19 und 20 Uhr ereignet haben. Die Polizei spricht von einem Schaden von einigen hundert Euro und bittet unter Telefon 04261/947-0 um Hinweise zur Ermittlung der Täter.

