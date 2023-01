Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung ++ Baumaterial vom Rohbau gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++ Einbruch in das Clubheim des BSC ++ E-Bike beim Landgasthaus gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Sottrum. Unter Alkoholeinwirkung hat ein 81-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Senior war gegen 16 Uhr mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum mit einer Straßenlaterne kollidiert. Dabei entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Als sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle entfernen wollte, wurde er von einem Zeugen gestoppt. Bei der Unfallaufnahme erkannten die Beamten, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 1,1 Promille. Der 81-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Baumaterial vom Rohbau gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag Baustoffe von einer Baustelle gleich zu Beginn der Straße Meyerhöfen gestohlen. Sie begaben sich auf das Gelände und kletterten über ein Gerüst in den Rohbau. Im Dachgeschoss fanden sie 54 Rollen Zwischensparren-Klemmfilz des Herstellers Saint Gobain Isover vom Typ Integra ZKF 1-035. Eine Rolle hat ein Gewicht von etwa 12 Kilogramm. Die Polizei spricht von einem Schaden von über viertausend Euro und geht davon aus, dass die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug eingesetzt haben dürften. Zeugen, die in dieser Nacht an der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden.

Einbruch in das Clubheim des BSC

Bremervörde. In den zurückliegenden Tagen sind Unbekannte in das Clubheim des Bremervörder Sport Clubs an der Walkmühlenstraße eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie ein Fenster, das zu den Umkleidekabinen führt. Dort fanden die Täter etwa 20 Flaschen Veltins Bier und ließen sie auf dem Fußboden zersplittern. Ohne Beute machten sich die Unbekannten anschließend aus dem Staub.

E-Bike beim Landgasthaus gestohlen

Anderlingen. Am Montagabend haben Unbekannte in der Heinrich-Behnken-Straße ein Damen-E-Bike gestohlen. Das bronzefarbene Elektrofahrrad des Herstellers Husqvarna vom Typ Gran City GC2 stand zwischen 18 Uhr und 19.20 Uhr mit einem Bügelschloss gesichert unter dem Vordach des Landgasthauses Schadly. Die Polizei Selsingen spricht von einem Schaden von 1.800 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04284/93755-0.

Führerschein-Urkunde mit Tipp-Ex gefälscht

Bremervörde. Einen verfälschten, vorläufigen Nachweis einer Fahrerlaubnis hat ein 20-jähriger Autofahrer einer Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei am Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle vorgelegt. Die Beamten hatten den Mitsubishi des jungen Mannes gegen 22.45 Uhr an der Einmündung Alter Kirchweg/Birkenweg gestoppt. Auf der Urkunde des Landkreises Cuxhaven entdeckten die Polizisten sechs, mit Tipp-Ex verfälschte und mit Kugelschreiber überschriebene Stellen. Sein Führerschein war ihm von der Führerscheinstelle des Landkreises Rotenburg entzogen worden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein und wegen Urkundenfälschung ein.

