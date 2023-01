Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der Hansalinie A1 - Polizei sucht Zeugen ++ Junger Fahrer verunglückt im Porsche auf der Autobahn ++ Trunkenheitsfahrt endete am Straßenbaum ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der Hansalinie A1 - Polizei sucht Zeugen

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Bockel/A1. Drei schwerverletzte Menschen und ein Sachschaden von rund zwanzigtausend Euro - das ist die Bilanz eines Trunkenheitsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Hansalinie A1 in Höhe der Anschlussstelle Bockel ereignet hat. Ein 48-jähriger Autofahrer war gegen 16 Uhr mit seinem Opel in Richtung Hamburg unterwegs. Wie sich später herausstellte, stand der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf den vor ihm fahrenden VW Multivan einer 26-Jährigen auf. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Opel - der VW-Bus landete im Seitenraum. Der Unfallverursacher, seine 34-jährige Beifahrerin und die Fahrerin des Multivan zogen sich schwere Verletzungen zu. Einem Atemalkoholtest zu Folge stand der Fahrer des Opel bei dem Unfall mit mehr als 1,3 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei vermutet zudem, dass sein georgischer Führerschein gefälscht sein dürfte. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall suchen die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen mögliche Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04282/59414-0.

Junger Fahrer verunglückt im Porsche auf der Autobahn

Reeßum/A1. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ist ein 24-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel verunglückt. Der junge Mann war gegen 13.40 Uhr mit einem Porsche Cayman in Richtung Bremen unterwegs, als er die Kontrolle über den Sportwagen verlor. Das Fahrzeug schleuderte in den Seitenraum der Autobahn und überschlug sich dort. Der Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Der Porsche wurde erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern.

Unfallflucht auf dem Disko-Parkplatz - Junge Fahrerin im Irrtum

Bremervörde. Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Wesermünder Straße hat die Bremervörder Polizei in der Nacht zum Sonntag schnell eine junge Frau als Unfallverursacherin ermitteln können. Nach Aussagen eines Zeugen sei die 20-Jährige gegen 2 Uhr früh beim Ausparken mit ihrem Hyundai mit einem VW Arteon kollidiert. Ein Beifahrer sei kurz ausgestiegen, habe den Unfallschaden betrachtet und einen Zettel an der Windschutzscheibe angebracht. Dann sei die Unfallverursacherin gemeinsam mit dem Beifahrer davongefahren. Eine Streifenbesatzung konnte das Paar auf dem Heimweg stoppen. Auf den Vorwurf der Unfallflucht zeigte sich die junge Fahrerin sehr erstaunt. Sie habe geglaubt, dass sie durch den Zettel mit ihren Personalien und den Angaben ihrer Versicherung ihren Verpflichtungen nachgekommen sei. Dazu erklärt die Polizei: Ein solcher Zettel allein reicht nicht aus! Ein Unfallverursacher muss eine angemessene Zeit - 30 Minuten gelten dabei als Minimum - auf den Geschädigten warten und sofort eine Meldung bei der Polizei machen. In diesem Fall leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Trunkenheitsfahrt endete am Straßenbaum

Rhade. In der Nacht zum Sonntag ist ein 22-jähriger Autofahrer auf der K 119 zwischen Rockstedt und Rhade verunglückt. Der junge Mann war gegen 3.45 Uhr mit seinem BMW in Richtung Rhade unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn der Kreisstraße abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum und einem Grundstückszaun. Automatisch setzte der BMW eine Unfallmeldung ab. Bei der Unfallaufnahme gab der 22-Jährige an, nicht selbst gefahren zu sein. Da er unter Alkoholeinfluss zu stehen schien, musste er im Rotenburger Diakonieklinikum eine Blutprobe abgeben. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Helvesiek. Auf der Landesstraße 130 zwischen Helvesiek und Scheeßel ist es am vergangenen Freitagvormittag nach einem gefährlichen Überholmanöver zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen noch unbekannten Autofahrer gekommen. Eine 39-jährige Autofahrerin war gegen 10 Uhr mit ihrem Volvo in Richtung Scheeßel unterwegs, als sie etwa in Höhe der Abzweigung nach Griemshoop trotz Gegenverkehr von einem dunklen Mini-Van überholt worden sei. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die 39-Jährige und auch der Gegenverkehr stark abbremsen. Jetzt suchen die Beamten der Polizeistation Fintel den Fahrer eines grauen oder silbernen Kleinwagens, der im Gegenverkehr ebenfalls gefährdet worden ist oder andere Geschädigte. Mitteilung bitte unter Telefon 04265/95486-0.

Nach der Party - Polizei stoppt betrunkenen Fahranfänger

Bremervörde. Unter Alkoholeinwirkung ist ein 19-jähriger Fahranfänger am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 71 in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Der graue Mercedes-Geländewagen, mit dem der junge Mann gegen 6.15 Uhr in Richtung Bevern fuhr, war den Beamten im Gegenverkehr am Bremervörder Ortsausgang aufgefallen. Das Streifenteam wendete und konnte das Fahrzeug kurz vor Bevern stoppen. Bei der Verkehrskontrolle fiel den Polizisten sofort der schwankende Gang des 19-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck: knapp 1,2 Promille. Der Fahranfänger musste in der OsteMed Klinik eine Blutprobe und später auch seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Polizei erkennt gefälschten Führerschein

Oyten/A1. Ein Streifenteam der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Sonntagnachmittag einen 42-jährigen Autofahrer wegen eines gefälschten Führerscheins aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 17 Uhr mit einem VW Sharan auf der Hansalinie in Richtung Bremen unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Autohof an der Anschlussstelle Oyten legte er eine rumänische ID-Karte und einen ukrainischen Führerschein vor. Wie sich schnell herausstellte, handelte es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung. Seinen eigenen hatte der 42-Jährige nach mehreren Trunkenheitsfahrten abgeben müssen und sich dann einen gefälschten "besorgt".

Nach Einbruch bei REWE - Täter stehlen Zigaretten

Bremervörde. Zwei noch unbekannte Täter sind am Sonntagnachmittag in den REWE-Markt an der Industriestraße eingebrochen. Mit einem schweren Maschinenbauteil schlugen sie um 15.38 Uhr die Scheibe einer Seitentür ein und betraten das Geschäft. Obwohl ein Alarm auslöste, steuerten die Unbekannten gezielt ein Tabakwarenregal an und rafften eine große Menge an Zigaretten zusammen. Nur wenige Minuten später flüchteten die Täter mit der Beute.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell