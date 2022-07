Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Gernsheim, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Gernsheim (ots)

In der Zeit vom 20.07.2022, 07:00 Uhr bis zum 20.07.2022, 19:15 Uhr ist es in der Oberstraße in 64589 Stockstadt am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer wendete sein Kraftfahrzeug an der Ecke Rostocker Straße und Schweriner Straße. Hierbei stieß er mit dem Heck gegen einen anliegenden Zaun und beschädigte diesen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Gernsheim unter der Telefon-Nr.: 06258 9343-0.

