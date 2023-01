POL-ROW: ++ Fahranfänger überholt riskant - 37-jährige Autofahrerin verletzt ++ Linienbus kollidiert mit Auto - 32-Jährige verletzt ++ Ortstafel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots) - Hansalinie A1 - Nach der Verkehrskontrolle in Haft Stellheide/Sittensen/A1. Nach einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Mittwochabend einen per Haftbefehl gesuchten Mann verhaftet. Er war den Beamten gegen 21 Uhr in einen schwarzen Mercedes auf der ...

mehr