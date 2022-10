POL-MA: Sandhausen - RNK/ BAB 5 - TuR Hardtwald - Vollsperrung Richtungsfahrbahn Heidelberg nach Verkehrsunfall - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer die B38a in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau und wollte die Ausfahrt in Richtung B36 / Ludwigshafener Straße abfahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer im Kurvenbereich der Abfahrt die ...

mehr