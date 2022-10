Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38a: Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - Pkw überschlägt sich

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer die B38a in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau und wollte die Ausfahrt in Richtung B36 / Ludwigshafener Straße abfahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer im Kurvenbereich der Abfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7.000,- Euro./EF

