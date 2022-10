Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Rollerfahrerin nach Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Leimen (ots)

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Theodor-Heuss-Straße in Leimen wenden. Hierbei missachtete er ein sich hinter ihm befindliche 39-jährige Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam die Frau zum Sturz und verletzte sich hierbei leicht. Zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam es nicht. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen./EF

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell