POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Platten (ots) - In Bezug auf den bereits gestern mitgeteilten Verkehrsunfall müssen wir leider mitteilen, dass der 91jährige Unfallbeteiligte am heutigen Morgen verstarb. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Telefon: 06571-9260 piwittlich.dgl@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

