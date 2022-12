Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Waxweiler

Waxweiler (ots)

Am Morgen des 23.12.22, gegen 06:30 Uhr kam es in der Ortslage Waxweiler zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Fahrer eines Transporters befuhr die Trierer Straße in Richtung Ortsmitte. Ein ihm entgegenkommender Pkw, vermutlich dunkler BMW 3er, fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf der falschen Spur. Der Fahrer des Transporters musste nach rechts auf den dortigen Parkplatz ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dort kollidierte er mit vier geparkten Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden. Der dunkle BMW entfernte sich in Richtung Lambertsberg. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem flüchtigen dunklen BMW geben können, werden sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell