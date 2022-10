POL-LB: Böblingen: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 23:25 Uhr in einer Gaststätte in der Karlstraße in Ludwigsburg zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 47-Jähriger eine 55 Jahre alte Frau mit einem Messer bedroht hatte. Zuvor soll es zwischen den beiden Personen zu einer kurzen verbalen Streitigkeit gekommen sein, woraufhin der 47-Jährige ein Messer gezückt und es der 55-Jährigen vor den Oberkörper gehalten haben soll. ...

