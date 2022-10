Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro kam es am Mittwoch gegen 12:15 Uhr auf der Höpfigheimer Straße (Kreisstraße 1610) in Steinheim an der Murr. Eine 34-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Höpfigheimer Straße aus Richtung Steinheim an der Murr kommend und wollte nach links in die Steinbeisstraße abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich die entgegenkommende 42-jährige Motorradlenkerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmerinnen und die Motorradfahrerin stürzte mit ihrem Zweirad. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen, sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell