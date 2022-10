Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Eglosheim

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 12:30 Uhr und Mittwoch 20:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Kreuzäcker" im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim. Die Täter gelangten über einen Balkon oder die dortige Tür in das Innere der Wohnung. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden Kleidung und Kosmetikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0, in Verbindung zu setzen.

