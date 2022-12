POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Platten (ots) - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Platten Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich in Platten ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zu Folge wollte der 91-jährige Fußgänger offenbar die Fahrbahn queren und wurde von einem Fahrzeug erfasst. Aufgrund des unklaren ...

mehr