POL-BO: Unfall am Kreisverkehr: Bochumer Pkw-Fahrer (67) übersieht Fußgänger

Am 21. Oktober kam es an der Ausfahrt des Kreisverkehrs Markstraße / Am langen Seil in Bochum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger (65) aus Bochum verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand bog der 67-jährige Pkw-Fahrer aus Bochum gegen 19.35 Uhr aus dem Kreisverkehr an der Markstraße in die Straße Am langen Seil ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 65-Jährigen, der an dem dortigen Fußgängerüberweg die Straße Am langen Seil überquerte und zu Boden stürzte.

Der 65-Jährige zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er zur Behandlung per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

