Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Einbruch

Hermannsroda (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochnachmittag in eine Garage in der Schulstraße in Hermannsroda ein. Der 37-jährige Geschädigte stellte fest, dass die Langfinger über ein Fenster ins Innere gelangten und dort elektronische Geräte, Arbeitsmaschinen, Alkoholika und einen Werkzeugkoffer stahlen. Insgesamt hat der Besitzer einen Sachschaden von 1.000 Euro zu beklagen. Die Höhe des Entwendungsschadens muss erst noch ermittelt werden. Die Diebe konnten den Tatort unentdeckt verlassen. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort im Tatzeitraum beobachtet? Richten Sie sich in diesem Fall bitte telefonisch unter der Rufnummer 03695 551-0 an die Salzunger Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell