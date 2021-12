Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Forstmaschinen beschädigt

Oberwind (ots)

Ein Unbekannter machte sich in der Zeit von Donnerstag- bis Dienstagnachmittag an einem Harvester, der im Wald bei Oberwind abgestellt war, zu schaffen. Er bohrte mehrere Löcher in einen Reifen und verursachte so einen Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Das war dem Unbekannten noch nicht genug und so zerschnitt er auch noch zwei Hydraulikschläuche eines dort abgestellten Baggers. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

