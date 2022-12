POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zell/Alf (ots) - Am 21.12.2022 gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 53 von Zell kommend in Fahrtrichtung Alf nahe der Bullayer Brücke ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw Renault der Farbe rot. Nach Zeugen-Aussagen sei die Fahrerin bereits im Vorfeld mehrfach über die Mittellinie in den Gegenverkehr gefahren. Nur aufgrund besonderer Ausweichgeschicklichkeiten der entgegenkommenden ...

