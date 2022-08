Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit umgekipptem Pkw - Zeugen gesucht!

Neuwied (ots)

Am Montag, den 08.08.2022, kam es in der Irlicher Straße in Neuwied-Feldkirchen gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Infolge des heftigen Zusammenstoßes kippte einer der beiden PKW auf die linke Fahrzeugseite und blieb so liegen. Durch Anwohner und Passanten konnte der Fahrzeugführer leichtverletzt von dem Fahrersitz seines Fahrzeuges befreit werden. Die PKW-Führerin des anderen verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuges war ebenfalls nur leichtverletzt. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Diese werden um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de gebeten.

