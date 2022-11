Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf nasser Fahrbahn die Kontrolle verloren

Reichshof (ots)

Ein 38-jähriger Gummersbacher hat am Freitagabend (25. November) in Allenbach die Kontrolle über seinen VW Polo verloren und ist frontal gegen eine Hauswand geprallt. Dabei zogen er und seine 13-jährige Beifahrerin sich schwere Verletzungen zu. Der 38-Jährige fuhr um 19:40 Uhr auf der Allenbacher Straße aus Richtung Allinghausen kommend in Fahrtrichtung Allenbach. In einer Rechtskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und prallte zunächst links gegen eine Bruchsteinmauer. Von dort schleuderte der Wagen über die Fahrbahn und prallte frontal gegen eine Hauswand. Rettungswagen brachten die beiden verletzten Fahrzeuginsassen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Polo entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell