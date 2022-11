Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pkw überschlägt sich - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L 299

Lindlar (ots)

Am Samstag (26. November) kam es gegen 01:35 Uhr zwischen Lindlar und der Ortslage Unterheiligenhoven auf der L 299 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Lindlarer die L 299 aus Richtung Lindlar in Richtung Unterheiligenhoven, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dadurch setzte sein Toyota-Kleinwagen auf der Leitplanke auf und überschlug sich in Höhe des Freilichtmuseums. Der Unfallfahrer und sein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher 19-jähriger Sohn wurden durch den Verkehrsunfall zunächst im Fahrzeug eingeklemmt. Beide Lindlarer konnten jedoch schon kurz nach Eintreffen der Feuerwehr durch diese aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurden vor Ort in Rettungswagen erstbehandelt und sodann schwerverletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Pkw des Unglücksfahrers erlitt einen Totalschaden und musste durch einen Abschleppwagen geborgen werden. Die L299 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

