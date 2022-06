Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad in der Tullastraße. Die 49-jährige Motorradfahrerin befuhr zunächst die Tullastraße in Fahrtrichtung Auestraße. Auf Höhe der Einfahrt zur Nachtweide wollte sie nach links abbiegen und hatte bereits dazu angesetzt. Der Abbiegevorgang wurde durch den hinter ihr in gleiche Richtung fahrenden 82-jährigen Fahrer eines PKW Dacia übersehen, sodass dieser zum Überholen ansetzte. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die 49-Jährige stürzte und sich dabei schwer verletzte. Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Motorradfahrerin wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

