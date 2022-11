Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgänger übersehen

Engelskirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 302 in Engelskirchen-Kaltenbach sucht die Polizei nach einem vermutlich leicht verletzten Jugendlichen. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Wiehl hatte gegen 17.15 Uhr am Donnerstag (24. November) die L 302 aus Richtung der Autobahn kommend in Richtung Engelskirchen-Kaltenbach befahren. Auf der dunklen Strecke übersah er einen Jugendlichen am Fahrbahnrand und erfasste diesen mit dem rechten Außenspiegel, der dabei vollkommen abriss. Der 52-Jährige hielt an und wollte dem Jugendlichen zu Hilfe kommen. Dieser hatte augenscheinlich Schmerzen am Arm, lehnte aber das Hilfsangebot des Autofahrers ab und ging weiter. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

