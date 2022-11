POL-GM: Einbruch in Werkstatt

Engelskirchen (ots) - In dem kurzen Zeitraum zwischen 10:20 Uhr und 11:40 Uhr sind Unbekannte am Donnerstag (24. November) in ein Reihenhaus in der Oskarstraße eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter zunächst gewaltsam die Hauseingangstür und machten sich dann in den Schränken im Schlafzimmer auf die Suche nach möglichem Diebesgut. Möglicherweise wurden sie durch die schnelle Rückkehr der ...

mehr