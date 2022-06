Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rasantes Parkmanöver

Rülzheim (ots)

Am 02.06.2022 wollte ein Autofahrer seinen PKW an der VR Bank in Rülzheim parken. Beim Rangieren verwechselte der Autofahrer das Gas-und Bremspedal, sodass er vorwärts in die Glasfront der VR Bank fuhr. Es entstand lediglich Sachschaden. Der PKW wurde anschließend abgeschleppt.

