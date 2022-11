Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 22-Jähriger verletzt aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Wipperfürth (ots)

Nach dem Auffinden eines verletzten 22-Jährigen in Wipperfürth-Hermesberg sucht die Polizei nach möglichen Unfallzeugen.

Der 22-Jährige aus Wipperfürth war am Mittwoch (23. November) gegen 19.30 Uhr von einer Autofahrerin entdeckt worden. Zu diesem Zeitpunkt lag der deutlich alkoholisierte Mann auf einer an die Straße Hermesberg angrenzenden Wiese. Er gab der Polizei gegenüber an, dass er zu Fuß in Richtung Agathaberg gegangen sei, als er von hinten einen Schlag bekommen habe, so dass er auf die Wiese gestürzt sei. Den Schlag brachte er mit einem roten PKW in Verbindung, der zeitgleich an ihm vorbeigefahren sei. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Das Verkehrskommissariat Wipperfürth (Telefon: 02261 81990) bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Hergang.

