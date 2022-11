POL-GM: Einbrecher kamen zur Tageszeit

Gummersbach (ots) - Aus einem Auto in Gummersbach-Dieringhausen ist am Mittwoch (23. November) eine Handtasche gestohlen worden. Eine Handtasche offen im Auto liegen zu lassen, ist keine gute Idee und lockt Gelegenheitsdiebe an. Dies musste am Mittwoch einer Frau aus Engelskirchen erleben, die einen weißen BMW auf einem Parkplatz an der Straße "Auf der Brück" abgestellt hatte. Zwischen 13.45 und 15.00 Uhr schlug ein ...

mehr