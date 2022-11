Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugin hält Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung fest

Gummersbach (ots)

Eine 22-Jährige hat am Mittwochnachmittag (23. November) in Gummersbach-Dieringhausen einen Tatverdächtigen nach einer Sachbeschädigung gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Zeugin hielt sich in einem Gesundheitszentrum in der Straße "Auf der Brück" auf, an dessen Fassade gegen 16.10 Uhr eine Fensterscheibe zerstört wurde. Als die 22-Jährige nach der Ursache schaute, sah sie einen Tatverdächtigen flüchten und nahm die Verfolgung auf. Sie konnte den 28-Jährigen aus Gummersbacher kurze Zeit später stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 28-Jährige gab zu, dass er für den Schaden an der Scheibe verantwortlich war.

