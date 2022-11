Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgänger von LKW erfasst

Lindlar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen (23. November) ist auf der Kölner Straße ein Fußgänger von einem LKW erfasst und schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger aus Wiehl war gegen 05.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 43 in dem Moment auf die Fahrbahn getreten, als sich ein Klein-LKW aus Richtung Heiligenhoven näherte. Der 42-jährige LKW-Fahrer war mit relativ geringer Geschwindigkeit unterwegs, weil die Ampel an der Kreuzung mit dem Wilhelm-Breidenbach-Weg für seine Fahrtrichtung Rotlicht zeigte. Er konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht vermeiden und erfasste den Fußgänger. Der 23-Jährige fiel auf die Fahrbahn und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er kam nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus.

