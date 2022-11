POL-GM: Rennrad und Pedelec aus Keller gestohlen

Waldbröl (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in einen Firmenkomplex in der Wiehler Straße eingestiegen. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr und Montagmorgen (21. November), 6:50 Uhr, gelangten die Täter durch eine aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten eines Baustoffhandels bzw. Baumarkts. Dort hatten sie es auf die Tresore abgesehen, welche sie mit entsprechenden Werkzeugen gewaltsam öffneten. Sie flüchteten ...

mehr