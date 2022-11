Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse bei Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet

Lindlar (ots)

In ein Einfamilienhaus auf der Laurentiusstraße sind Unbekannte am Dienstag (22. November) eingebrochen. In der Tatzeit zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr verschafften sich die Diebe Zugang zu dem Haus. Als die Bewohner nach Hause kamen, stellten sie fest, dass die Balkontür als auch das Schlafzimmerfenster offen standen und die Schränke im Schlafzimmer durchwühlt wurden. Die Einbrecher nahmen eine Geldbörse und eine Taschenlampe mit. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

