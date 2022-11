Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tresore bei Einbruch aufgebrochen

Waldbröl (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in einen Firmenkomplex in der Wiehler Straße eingestiegen. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr und Montagmorgen (21. November), 6:50 Uhr, gelangten die Täter durch eine aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten eines Baustoffhandels bzw. Baumarkts. Dort hatten sie es auf die Tresore abgesehen, welche sie mit entsprechenden Werkzeugen gewaltsam öffneten. Sie flüchteten mit Beute in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

