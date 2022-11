Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Berauschtem Fahrer fehlt Fahrerlaubnis, Motorroller nicht versichert und möglicherweise gestohlen

Bad Muskau (ots)

Ein polnischer Motorroller-Fahrer hat am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr mehrere Strafvorschriften zugleich verletzt. Der 18-Jährige war Bundespolizisten in Bad Muskau, Schulstraße, mit seinem Leichtkraftrad aufgefallen. Bei einer anschließenden Überprüfung seines fahrbaren Untersatzes stellten die Uniformierten fest, dass das Kraftrad nicht versichert, an der Fahrgestellnummer manipuliert worden war und es möglicherweise im Frühjahr 2019 gestohlen wurde. Als der junge Mann dann seinen Ausweis aus dem Portemonnaie kramte, fiel der Blick auch auf ein Cliptütchen. In diesem kam anschließend Marihuana (ca. drei Gramm) zum Vorschein. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte schließlich positiv. Was allerdings fehlte, war der Führerschein. Polnische Behörden teilten in diesem Zusammenhang mit, dass keine Fahrerlaubnis ausgestellt wurde. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser über-nahm den Fall vor Ort. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Auslandspflichtversicherung, wegen Urkundenfälschung, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss berauschender Mittel, wegen Diebstahls bzw. Hehlerei sowie wegen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Am Sonntagabend gegen 23.00 Uhr rückten die Weißwasseraner Kollegen ein zweites Mal in Richtung Bad Muskau aus. Dort hatte die Bundespolizei in der Parkstraße abermals einen polnischen Kraftfahrer die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle seines in Bayreuth zugelassenen Hyundai-SUV war zuvor festgestellt worden, dass gleichfalls der Haftpflichtversicherungsvertrag fehlte. Der 35-Jährige wird sich nun wohl wegen Fahrens ohne Pflichtversicherung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell